الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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رئاسة الجمهورية تردّ على النائب ملحم خلف

منذ دقيقة واحدة
ملحم خلف

ملحم خلف

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “بالاشارة الى “التغريدة” الصادرة عن النائب “ملحم خلف” رداً على النفي الذي صدر عن مكتب الاعلام، يقتضي لفت عناية النائب خلف الى ان البيان الذي اشار اليه في رده، يؤكد ان رئيس الجمهورية لم يتدخل في وقف التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان، وبالتالي فإن “التغريدة” تصلح حجة على النائب خلف وليس على سواه .

ان مكتب الاعلام اذ يكتفي بهذا الرد التوضيحي، يأسف على الاصرار على تحوير الوقائع”.

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد نفى في وقت سابق ما ذكره النائب ملحم خلف عبر محطة “الجديد” ليل امس، من ان رئيس الجمهورية ميشال عون تدخل لتعليق العمل بقرار رئيس مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان مخالفة للقوانين.

وأكد مكتب الاعلام في الرئاسة ان كلام النائب خلف غير صحيح، لان رئيس الجمهورية لا يتدخل في مثل هذه المواضيع كما انه غير معني بالموافقة او عدم الموافقة على تعاميم مصرف لبنان.

وجاء في تغريدة خلف ما يلي:”تأكيداً لصحة أقوالنا بتعطيل القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، برقم ٢٠٢١/٢١٣ تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١، القاضي بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم ١٥١ “، نُذكّر المكتب الإعلامي نفسه ببيانه الصادر عنه في ٢٠٢١/٦/٣، تاركين التعليق والحِكِم للناس”.

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