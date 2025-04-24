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رئاسة الجمهورية: مبلغ الـ17 مليون يورو مقدم من الحكومة الألمانية

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 7:21 مساءً
من اللقاء الذي جمع الرئيس جوزاف عون مع مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، السيّد Evariste Karambizi، ومدير القسم الدبلوماسي في المعهد السيّد ربيع حدّاد

من اللقاء الذي جمع الرئيس جوزاف عون مع مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، السيّد Evariste Karambizi، ومدير القسم الدبلوماسي في المعهد السيّد ربيع حدّاد

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أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنه “عطفاً على الخبر المتعلق بزيارة وفد معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR ، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، تجدر الاشارة في الخبر إلى أن مبلغ الـ17 مليون يورو مقدم من الحكومة الألمانية، ومعهد UNITAR هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ الهبة لجهة دعم الوحدات العسكرية التي قرر لبنان إرسالها إلى الجنوب والبالغ عددها 4500 عسكري”.

وقبل ظهر اليوم تبلغ الرئيس عون من مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، السيّد Evariste Karambizi، ومن مدير القسم الدبلوماسي في المعهد السيّد ربيع حدّاد، تقديم 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية التي يتم إعدادها للانتشار في الجنوب، في إطار التجهيز اللوجستي والتدريب، تطبيقًا للقرار 1701.

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