رئاسة الجمهورية: مبلغ الـ17 مليون يورو مقدم من الحكومة الألمانية

من اللقاء الذي جمع الرئيس جوزاف عون مع مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، السيّد Evariste Karambizi، ومدير القسم الدبلوماسي في المعهد السيّد ربيع حدّاد

أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنه “عطفاً على الخبر المتعلق بزيارة وفد معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR ، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، تجدر الاشارة في الخبر إلى أن مبلغ الـ17 مليون يورو مقدم من الحكومة الألمانية، ومعهد UNITAR هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ الهبة لجهة دعم الوحدات العسكرية التي قرر لبنان إرسالها إلى الجنوب والبالغ عددها 4500 عسكري”.

أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه عطفًا على الخبر المتعلّق بزيارة وفد من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) إلى رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم، تجدر الإشارة إلى أنّ مبلغ الـ17 مليون يورو مقدّم من الحكومة الألمانية، وأنّ معهد UNITAR هو الجهاز… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 24, 2025

وقبل ظهر اليوم تبلغ الرئيس عون من مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، السيّد Evariste Karambizi، ومن مدير القسم الدبلوماسي في المعهد السيّد ربيع حدّاد، تقديم 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية التي يتم إعدادها للانتشار في الجنوب، في إطار التجهيز اللوجستي والتدريب، تطبيقًا للقرار 1701.