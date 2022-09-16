رئيس التجمّع الطبي يطالب بتأمين مساعدات الأدوية السرطانية والمستعصية

طالب رئيس التجمّع الطبي الاجتماعي اللبناني “رائف رضا”، في بيان وزير الخارجية والمغتربين “عبد الله بو حبيب”، بإرسال طلبات كتعميم للسفارات في لبنان والسفارات اللبنانية في الخارج بتأمين مساعدات الادوية السرطانية والمستعصية”، طالبًا من هذه الدول المساعدة “بشكل هبات ومساعدات مجانية، في ظل تفاقم الازمة الدوائية لهذه الامراض وصعوبة تأمينها للمرضى الفقراء والمحتاجين في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخانقة، خاصة ان تأخير أو عدم اخذ هذه العلاجات يسارع في موت المرضى والناس”.

كما تمنّى رضا على الوزير بو حبيب “المشهود له بالانسانيه وهو المتمرس ومعرفتة التامة وعلاقاته بالسفارات والبعثات، أن يقدم على هذه الخطوة الجريئة خدمةً للمرضى وحالاتهم، في ظل عجز وزارة الصحة عن تأمين هذه الادوية، على ان تأتي هذه الادوية مباشرة الى وزارة الخارحيه، وتوزع مباشرة على المرضى حتى لا تختفي أدوية السرطان بعدما اختفت الهبة الاميركية لهذه الادوية منذ مدة”.

وأشار رضا الى ان “التجمع الطبي” “حاضر للمساعدة في توزيعها على المرضى بإشراف وزارة الخارجية خدمةً للصحة والمواطن والانسانية، بعدما ضاقت سبل الحياه لهؤلاء المرضى قبل تطور حالاتهم نحو الموت المحتم”.