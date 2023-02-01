رئيس بلدية ببنين: لضرورة أخذ لقاح الكوليرا

شدد رئيس بلدية ببنين – العبدة كفاح الكسّار على أن “الوصول إلى صفر حالات في بلدة ببنين، لا يعني أن الكوليرا قد انتهت من لبنان وأنها لن تعود، خصوصاً وأن الأسباب التي أدّت إليها ما زالت موجودة، على رغم الجهود التي بُذلت في مجال تحسين وضع المياه في ببنين التي كانت السبب الرئيس لظهور الكوليرا”.

وأكّد “أهمية لقاح الكوليرا الذي أثبت فعاليته في العلاج وساهم في تراجع أعداد الإصابات بشكل كبير”، مشدّداً على “ضرورة التلقيح لكل من لم يأخذه بعد”.

و نوّه بأن “الحذر ما يزال موجودا وقائما طالما أم قضينا على الحالات المرضية لكننا لم نستطع القضاء على أسبابه. لذلك نشدد على ضرورة الإلتزام بالإرشادات التي تضعها وزارة الصحة والهيئات الطبية ذات الإهتمام المشترك”.

وختم بتجديد الشكر إلى “كل من ساهم في خروج ببنين وعكار من تلك الحقبة الصعبة وعلى رأسهم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والجمعيات والمنظمات جميعها والأطباء لاسيما أطباء بلدة ببنين وممرضيها، وفاعلياتها”.