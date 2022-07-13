رئيس بلدية طرابلس: وصلنا اليوم الى شفير الهاوية والمدينة في خطر داهم

أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق عن “توقف عمل الاليات والورش لعدم توافر المواد الأساسية والمحروقات وقطع الغيار وغيرها، بسبب التأخير وعدم التوقيع على سلفة 2 مليار ليرة لتسيير العمل البلدي، من صندوق البلدية”.

ولفت، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في القصر البلدي في المدينة، إلى “أننا نجتمع في بلدية طرابلس لنقول للجميع، سواء كانوا مسؤولين او فعاليات، ان البلدية في أزمة كبيرة، كنا قد حذرنا منها خلال رفعنا للصوت سابقا لتسليط الضوء على الصعوبات المعوقات التي تكبل العمل البلدي في طرابلس، لاسيما النقص في المحروقات او نقص في المواد الاولية ونقص في المستلزمات الضرورية للعمل لخدمة طرابلس وأهلها، ووصلنا اليوم الى شفير الهاوية مع الأسف أصواتنا لم تصل الى المسؤولين”.

وشدد يمق، على “أننا نطالب بل نؤكد ان مدينة طرابلس في خطر عندما تتوقف البلدية عن أداء واجباتها، أي ان كل أمور المدينة مهددة بالخطر، كل يوم نشاهد الانهيارات”، مطالبًا “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التحرك ومن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسان مولوي التحرك قبل فوات الأوان”.

واعتبر أنّ “توقيف العمل هو قرار خارج عن إرادتنا وليس مطلبنا، هو قرار قسري، ليس لدينا الإمكانية لا محروقات ولا مواد ولا حتى إمكانية لتصليح الاليات المعطلة، اذا اردنا ترميم أبنية او مجرور او غير نحتاج الى الاسمنت والبحص والرمل وغير ذلك، وهذا لا يوجد لان التجار يرفضون بيعنا الا بسعر صرف الدولار حسب السوق السوداء وكل يوم بيومه وهذا يحتاج الى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية والبلديات على الشراء بناء لسلفة”.