رئيس نقابة عمال المخابز: نرفض رفع سعر ربطة الخبز بحجة زيادة الأجور

زار رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مكتبه بالوزارة، وتم البحث في المواد الأساسية والآلات الصناعية التي تدخل في صناعة الخبز، وفي أوضاع العمال في هذه الظروف الراهنة.

وأشارت النقابة في بيان، الى أن “الحديث تطرّق الى دور نقابة عمال المخابز ونضالها التاريخي للدفاع عن رغيف الخبز، وخصوصاً المظاهرة الشهيرة التي دعت إليها النقابة والاتحاد الوطني لنقابات العمال في ١٩٧٤/٣/٢٧ عندما رفعت الحكومة ٥ قروش على سعر كيلو الخبز وسميت مظاهرة الرغيف. وساد الاجتماع جو من الصراحة والشعور بالمسؤولية”.

ولفتت النقابة الى “تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة أن رغيف الخبز حق مقدس وحرصه الشديد على حمايته وتأمينه لجميع المواطنين”، رافضة “رفع سعر ربطة الخبز بحجة أو بسبب زيادة أجور العمال ولو ارتفع سعرها ألف مرة بسبب ارتفاع سعر الدولار”، داعية “جميع عمال المخابز والافران الى الالتفاف حول النقابة للبحث في أوضاع العمل والعمال والمطالب المحقة والمشروعة وتطبيق قانون العمل على عمال الأفران هو ضمانة وحماية لحقوقهم”.