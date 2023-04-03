الثلاثاء 12 رمضان 1444 ﻫ - 4 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رابطة التعليم الأساسي تتجه لاستكمال التدريس خلال نيسان

منذ 16 دقيقة
المدارس - تعبيرية

المدارس - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أجرت رابطة التعليم الأساسي جمعيات عمومية اليوم الاثنين، في إطار تشارك المسؤولية والعودة إلى قواعد المعلمين للوقوف على آرائهم في ما خص إستكمال أيام تدريس شهر نيسان من عدمه.

وأشار بيان صادر عن الرابطة إلى أن النتائج التي جاءت من الجمعيات العمومية، “تعكس الواقع التربوي المأزوم والمتباين الذي نعيشه بسبب إمعان السلطة بهدر حقوق المعلمين يوماً بعد يوم”.

ولفتت الرابطة إلى أنّ “المعلمين متمسكين باسترجاع حقوقهم مع جميع موظفي القطاع العام، وتحقيق سعر صيرفة مقبول من الموظفين والسعي لإعادة الإستشفاء إلى سابق عهده”.

مع هذا، فقد كشفت الرابطة أن النتائج من الجمعيات العمومية أشارت إلى وجود اتجاهٍ لاستكمال التدريس خلال شهر نيسان، داعيةً الزملاء المعلمين إلى الالتزام بخياراتهم واستكمال التدريس خلال نيسان للاستفادة من بدل الإنتاجية كتعويضٍ عمّا يخسره الراتب، معاهدة إياهم العمل الدائم حتى تحقيق المطالب.

    المزيد من أخبار لبنان

    ملحم خلف
    خلف يُذكّر النواب بأحكام المادة 75: أين أنتم؟!
    الوزير هيكتور حجار
    حجار: لا نوافق على أي طرح لا ينطلق من مبدأ العدل والمساواة بين اللبنانيين والنازحين السوريين
    سمير جعجع
    جعجع: خلاصنا بين أيدينا وليس عند الدول الكبرى

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
    أسعار المحروقات
    بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه
    غارات إسرائيلية على سوريا
    الغارات تتواصل.. فيديو لقصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع عسكرية في حمص