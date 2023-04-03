رابطة التعليم الأساسي تتجه لاستكمال التدريس خلال نيسان

أجرت رابطة التعليم الأساسي جمعيات عمومية اليوم الاثنين، في إطار تشارك المسؤولية والعودة إلى قواعد المعلمين للوقوف على آرائهم في ما خص إستكمال أيام تدريس شهر نيسان من عدمه.

وأشار بيان صادر عن الرابطة إلى أن النتائج التي جاءت من الجمعيات العمومية، “تعكس الواقع التربوي المأزوم والمتباين الذي نعيشه بسبب إمعان السلطة بهدر حقوق المعلمين يوماً بعد يوم”.

ولفتت الرابطة إلى أنّ “المعلمين متمسكين باسترجاع حقوقهم مع جميع موظفي القطاع العام، وتحقيق سعر صيرفة مقبول من الموظفين والسعي لإعادة الإستشفاء إلى سابق عهده”.

مع هذا، فقد كشفت الرابطة أن النتائج من الجمعيات العمومية أشارت إلى وجود اتجاهٍ لاستكمال التدريس خلال شهر نيسان، داعيةً الزملاء المعلمين إلى الالتزام بخياراتهم واستكمال التدريس خلال نيسان للاستفادة من بدل الإنتاجية كتعويضٍ عمّا يخسره الراتب، معاهدة إياهم العمل الدائم حتى تحقيق المطالب.