رابطة معلمي الاساسي: لا انطلاقة للعام الدراسي ما لم تُحقق المطالب

أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي في بيان، أن وفدا منها “برئاسة حسين جواد، زار وزير التربية الدكتور عباس الحلبي وجرى تقديم خطة عمل للعام الدراسي المقبل، تضمنت مطالب المعلمين ومقترحات الرابطة من اجل عام دراسي ناجح وطبيعي. ومن أهم النقاط التي عرضها الوفد، تصحيح الرواتب واعطاء بدل نقل 7 ليتر بنزين ودعم التعاونية من أجل تأمين الاستشفاء ورفع قيمة الحوافز”.

ولفت البيان الى أن “الخطة تضمنت أيضا، مجموعة من الإقتراحات حول بداية العام الدراسي والدوام والمناقلات ودعم كلفة انتقال تلاميذ المدارس الرسمية وتوزيع الكتاب المدرسي وتسريع المعاملات الإدارية وتعيين المديرين وتجهيز المدارس لزيادة القدرة الإستيعابية، مع ضرورة إجراء عقود تعاقد للمستعان بهم وفتح باب التعاقد الجديد وتأمين مادة المازوت للمدارس التي تقع في المناطق الجبلية ورفع سقف الانفاق”.

وأشار الى أن “الوفد أكد عدم إمكانية انطلاقة العام الدراسي ما لم يتم تحقيق مطالب المعلمين. وتطرق البحث الى ضرورة العمل مع رئاسة الحكومة لإصدار مرسوم بصرف المساعدة الإجتماعية عن شهر نيسان والعطلة الصيفية وعدم ربطها بأيام الحضور. وقد وعد الوزير بمتابعة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ووزير المالية لإقرار المرسوم اللازم. وقد أكد الوفد على ضرورة تأمين عقد لقاء لروابط التعليم الرسمي مع رئيس الحكومة بعد عطلة العيد لعرض المطالب كافة إنقاذا للعام الدراسي المقبل”.