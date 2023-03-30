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رابطة معلّمي الأساسي تُبدي تخوّفها من سعر "صيرفة": لعدم سحب الرواتب

منذ ساعة واحدة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعًا ناقشت فيه المستجدات، وأصدرت بيانًا، أبدت فيه تخوفها “من أن تصرف الرواتب على سعر صيرفة 90 ألف ليرة وما فوق، مما يعني تآكل القيمة الشرائية بشكل كامل والعودة إلى الوضع الذي كنا عليه قبل إقرار الموازنة”.

وطالبت “الزملاء المعلمين في حال كان سعر صيرفة أكثر مما كان عليه الشهر المنصرم، بعدم سحب رواتبهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، والدعوة إلى جمعيات عمومية في المدارس يوم الإثنين المقبل، وأن يكون يوماً إدارياً فقط، والتصويت من خلال الجمعيات العمومية الحضورية في المدارس على أحد الخيارين، إما التوقف عن الحضور إلى المدرسة في الدوام الصباحي يومي الثلاثاء والأربعاء ومتابعة المعالجة خلال الأسبوع المقبل، وإما متابعة التدريس خلال شهر نيسان بمعدل 9 أيام متبقية للتدريس بهدف الإستفادة من بدل الإنتاجية”.

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