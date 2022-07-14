الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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راجي السعد: كلام نصرالله تصعيد يضرّ بلبنان

منذ ساعتين
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تتوالى الردود الرافضة لخطاب أمين عام حزب الله، حسن نصرلله الأربعاء الواقع في 14 تموز، وفي آخر التعليقات، غرد النائب راجي السعد عبر “تويتر”، قائلا: “حيّرنا السيد نصرالله: هل هو خلف الدولة أم أمامها ويعطّل مفاوضاتها”؟

وأضاف: “كلام الأمس لم يكن لبنانيا بل تصعيد يضرّ بلبنان خدمة لأجندة إيرانية”.

وتابع: “نؤمن بأن الدولة هي المسؤولة عن المصالح اللبنانية عبر المفاوضات التي تجريها ولم يوكل أحد منا أمره لسماحته ليقرر عنا ويأخذنا إلى الحرب”.

 

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