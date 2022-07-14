راجي السعد: كلام نصرالله تصعيد يضرّ بلبنان

تتوالى الردود الرافضة لخطاب أمين عام حزب الله، حسن نصرلله الأربعاء الواقع في 14 تموز، وفي آخر التعليقات، غرد النائب راجي السعد عبر “تويتر”، قائلا: “حيّرنا السيد نصرالله: هل هو خلف الدولة أم أمامها ويعطّل مفاوضاتها”؟

وأضاف: “كلام الأمس لم يكن لبنانيا بل تصعيد يضرّ بلبنان خدمة لأجندة إيرانية”.

وتابع: “نؤمن بأن الدولة هي المسؤولة عن المصالح اللبنانية عبر المفاوضات التي تجريها ولم يوكل أحد منا أمره لسماحته ليقرر عنا ويأخذنا إلى الحرب”.

حيّرنا السيد #نصرالله : هل هو خلف الدولة أم أمامها ويعطّل مفاوضاتها؟ كلام الأمس لم يكن لبنانيا بل تصعيدا يضر بلبنان خدمة لأجندة ايرانية. نؤمن بأن الدولة هي المسؤولة عن المصالح اللبنانية عبر المفاوضات التي تجريها ولم يوكل أحد منا أمره لسماحته ليقرر عنا ويأخذنا إلى الحرب! — Ragy el Saad (@Ragyelsaad) July 14, 2022