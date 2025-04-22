رجّي: حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، أنّ الحكومة اللبنانية تعمل على إعادة تعزيز علاقات لبنان مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تبنّي المجتمع الدولي لمقاربة جديدة وأكثر واقعية لملف النازحين السوريين، الذي لم يعد لبنان قادرًا على تحمّله.

وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة، قال الوزير رجّي: “نعمل جاهدين على تعزيز علاقات لبنان مع كل البلدان الشقيقة، ونؤكد أن وجود أكثر من مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية لم يعد أمرًا ممكنًا تحمّله. لبنان يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، والضغط الناتج عن هذا النزوح أصبح يهدد الاستقرار الداخلي.”

ودعا رجّي المجتمع الدولي إلى “الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى العمل على إنهائها”، محذرًا من أن “الاستمرار في المقاربة القديمة، التي تضع أعباء النزوح على كاهل الدول المستضيفة دون حلول جذرية، يفاقم التوترات الاقتصادية والأمنية، ويحمّل الشعب اللبناني ما لا قدرة له على احتماله”.