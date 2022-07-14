ردّ قواتي على نصرالله: المعادلة باتت واضحة

بعد خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله الأربعاء الواقع في 13 تموز، غرد النائب السابق عماد واكيم عبر “تويتر”، قائلا: “السيد نصرلله بشرنا بجني عائدات الغاز والنفط، متناسياً ان لبنان كان يملك المليارات، وقامت المنظومة الحاكمة بسرقتها وإهدارها بحماية ومشاركة من الحزب”.

وتابع: “أين مشاركتكم الفعلية في مكافحة الفساد ووقف الهدر؟ ما يهمكم هو الغطاء السياسي لاستكمال المشروع الايراني في لبنان، اما ما تبقى “صف حكي”.

في سياق متصل، غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية”، الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر”، قائلا: “‏عبثاً يحاول اللبنانيون إيجاد الحلول لمشاكلهم السياسية والاقتصادية والمعيشية، بظل واقع مرير أقوى من أوهام الخلاص وأحلام بناء دولة ووطن.

وأضاف: “المعادلة باتت واضحة، لا حلول لدولة لبنان بوجود دويلة ايران”.

وتابع: “الباقي تفاصيل…وصوَر من وعد جهنم العهد يعلوها من وقت لآخر تهديد وصراخ وموت ليس إلا”.