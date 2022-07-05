الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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رسالة تحذيرية إسرائيلية للبنان: لكبح جماح حزب الله أو سنضطر للقيام بذلك بأنفسنا

منذ 6 دقائق
يائير لابيد

يائير لابيد

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رسالة تحذيرية للحكومة اللبنانية بشأن مليشيات حزب الله.

جاء ذلك في كلمات مقتضبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قبل مغادرته إلى فرنسا.

وقال لابيد: “الحكومة اللبنانية بحاجة لكبح جماح حزب الله أو سنضطر للقيام بذلك بأنفسنا”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وجه تحذيرات في أول اجتماع للحكومة برئاسته للمليشيات اللبنانية، وذلك بعد ساعات من اعتراض 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله.

حينها أكد أدرعي أن “تلك المسيرات لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط”.

وبعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي، أعلن حزب الله تبنيه إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه حقل غاز في البحر المتوسط، مؤكدًا أن مهمة الطائرات التي كانت استطلاعية “أنجزت ووصلت الرسالة”.

ويرأس لابيد حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة في 1 تشرين الثاني المقبل.

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