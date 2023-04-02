رصاصة طائشة تُصيب طفلة.. وتغريدة لبو عاصي

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر”، قائلًا: “حثالة الناس يحصدون ويُعرِّضون الأرواح البريئة. كل تمنياتي بالشفاء للطفلة المصابة في كفرشيما في يوم الشعانين”.

بو عاصي أضاف: “المطلوب من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية القبض على المجرم الجاني وإظهار أقصى درجات الحزم في وجه هذا السلوك البربري”.

حثالة الناس يحصدون ويعرِّضون الارواح البريئة. كل تمنياتي بالشفاء للطفلة المصابة في #كفرشيما يوم الشعانين. المطلوب من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية القبض على المجرم الجاني واظهار اقصى درجات الحزم في وجه هذا السلوك البربري.#بيار_بو_عاصي#لبنان pic.twitter.com/QGblEVyvoT — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) April 2, 2023