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رصاصة طائشة تُصيب طفلة.. وتغريدة لبو عاصي

منذ ساعتين
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر”، قائلًا: “حثالة الناس يحصدون ويُعرِّضون الأرواح البريئة. كل تمنياتي بالشفاء للطفلة المصابة في كفرشيما في يوم الشعانين”.

بو عاصي أضاف: “المطلوب من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية القبض على المجرم الجاني وإظهار أقصى درجات الحزم في وجه هذا السلوك البربري”.

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