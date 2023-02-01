رغم رفع سعر الصرف الرسمي.. الفجوة لا تزال كبيرة مع دولار السوق السوداء

اتخذ لبنان خطوة نحو قيمة أكثر واقعية لليرة من خلال اعتماد سعر صرف موحد بدلاً من ثلاثة أسعار مختلفة كان قد استخدمها في السنوات الأخيرة.

حيث حدد مصرف لبنان يوم الأربعاء قيمة الليرة اللبنانية عند 15000 ليرة للدولار، مما خفض سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 جنيه بنسبة 90٪.

كما استبدل سعرين منفصلين معروضين على الودائع بالعملات الأجنبية – عند 8000 و 12000 لكل منهما – بالمستوى الجديد.

ووفقاً لموقع بلومبرغ، يعد هذه الإجراء خطوة نحو التزام لبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

ومع ذلك، فإن أما لبنان طريق طويل ليقطعه قبل أن يتمكن من اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي الذي يستخدمه معظم التجار، والذي يزيد عن 58000 ليرة لبنانية لكل دولار.

وقال مروان بركات، كبير الاقتصاديين في بنك عودة: “الهدف النهائي هو توحيد الأسعار حول الصيرفة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك دفعة واحدة، والسعر الجديد هو خطوة أولية في هذا الاتجاه”.

لكن بالنسبة لمعظم اللبنانيين، لا يوفر السعر الجديد راحة كبيرة لأنه ينطبق بشكل أساسي على العمليات المصرفية.

وسيحصل العملاء الذين لديهم ودائع بالعملات الأجنبية على السعر الجديد، مما يعزز عوائدهم من الليرة اللبنانية. لكن المقترضين من العملة الأمريكية سيرون مدفوعاتهم ترتفع بنفس القدر.

يتطابق سعر الصرف الرسمي الجديد مع أحدث تعديل تم تغييره من قبل السلطات فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والرسوم، بعد ثلاث سنوات من تآكل الإيرادات في مواجهة تضخم من ثلاثة أرقام.

الأسواق المتعثرة

تتطلب صفقة صندوق النقد الدولي من السلطات اتخاذ عدة إجراءات قبل أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على الصرف، من بينها إعادة الهيكلة والتدقيق في القطاع المصرفي والانتقال إلى سعر صرف واقعي.

تواجه الأسواق الناشئة الأخرى مثل باكستان ومصر ضغوطًا متزايدة على عملاتها أيضًا. وخفضت مصر قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات في العام الماضي بعد تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

يتطلع لبنان إلى طي صفحة الأزمة المالية التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دفع الانهيار ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى الفقر. لكن السياسيين ما زالوا عاجزين عن إنقاذ البلاد من الاضطرابات التي بدأت في عام 2019.

‘طباعة العملة’

قال ريتشارد سيغال، محلل الدخل الثابت في Ambrosia Capital Ltd. “لا يبدو أن هناك الكثير من الإجماع السياسي حول كيفية دفع الاقتصاد إلى الأمام… يبدو أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن السلطات لن تكون قادرة على دعمها، وبالتالي فإن التوقعات لم تتحسن للأسف”.

وقد شهدت السوق السوداء تحركًا حادًا الأسبوع الماضي، مما أجبر وزارة الطاقة على رفع أسعار البنزين مرتين يوميًا.

تم استخدام سعر شبه رسمي منفصل على منصة الصيرفة التابعة للبنك المركزي، والذي تستخدمه بشكل رئيسي مكاتب الصرافة المرخصة، حول 38000 حتى هذا الأسبوع. الآن، وصل الأمر إلى 47000.

وقال ناصر السعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب محافظ البنك المركزي إن البنك المركزي “يواصل سياسة طباعة الليرة اللبنانية لشراء الدولار في السوق بما في ذلك من خلال منصة الصيرفة… العواقب واضحة، تسارع التضخم وانخفاض قيمة الليرة في السوق.”

وارتفعت السندات الدولارية اللبنانية، التي كان أداؤها أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة العام الماضي، يوم الأربعاء. وصعدت السندات المستحقة في 2031 “0.1 سنت” إلى” 6.5 سنت” على الدولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.