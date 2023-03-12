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رهانٌ ودعوة لعدم التسرّع.. الكرة في ملعب اللبنانيّين!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - مارس - 2023 7:19 صباحًا
لبنان

لبنان

الأنباء الكويتية
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يراهن اللبنانيون، كما غيرهم من الشعوب العربيّة المتأذية من التطلعات الإيرانية التوسعيّة، على التطور الإيجابي القادم من بكين بعد إعلان البيان الثلاثي استئناف العلاقات السعودية – الإيرانية بوساطة صينية.

وتتوقع أوساط سياسية لبنانية أن يكون مدخلًا للحلول والإصلاحات الأخرى كافة، مع عدم التسرع في بناء القصور على الرمال، حيث رمى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الكرة في ملعب اللبنانيين انفسهم، وقال لـ«العربية» ان لبنان يحتاج الى تقارب لبناني – لبناني وليس لتقارب إيراني – سعودي، مؤكدًا أن على لبنان أن يقدم المصلحة اللبنانية على أي مصلحة، ومتى حصل هذا فسيزدهر.

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