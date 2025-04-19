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روابط مشبوهة باسم "أمان"... و"الشؤون الاجتماعية" تحذّر!

منذ 57 دقيقة
وزارة الشؤون الإجتماعية

وزارة الشؤون الإجتماعية

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أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تحذيرًا رسميًا بشأن تداول روابط لمجموعات على تطبيق واتساب، تُنسب زُورًا إلى برنامج “أمان” الذي تنفذه الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الروابط غير رسمية وقد تُستخدم لأغراض احتيالية أو لجمع بيانات شخصية دون وجه حق.

وشددت على أن جميع خدماتها مجانية بالكامل، بما في ذلك التسجيل والاستفادة من برنامج “أمان”، ولا يتم تقاضي أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي ظرف.

كما حذّرت الوزارة من التعامل مع أي جهة أو فرد يطلب المال مقابل تسهيل الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة، مؤكدة أن الوزارة غير مسؤولة عن أي تعاملات مالية تتم خارج القنوات الرسمية.

وأوضحت أن الخط الساخن الوحيد المخصص للمراجعات والشكاوى المرتبطة ببرنامج “أمان” هو 1714، داعية المواطنين إلى عدم التواصل مع أي أرقام أو جهات غير معتمدة.​

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