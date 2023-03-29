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روكز: "حسّوا على دمكن" وإلاّ.. الآتي أعظم

منذ 46 دقيقة
شامل روكز

شامل روكز

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غرّد النائب السابق شامل روكز على حسابه عبر “تويتر”، قائلًا: “اللي عم يصير بالبلد فجور سياسي”.

وأضاف: “منقول لوزير المالية ضب اقتراحاتك لأن ما بتناسبنا. ولرئيس الحكومة منقول: القصة قصة كرامات مش معاشات”.

وختم، “حسّوا عا دمكن، وإلاّ الآتي أعظم بكرا الخميس. الصحوة لازم تبلّش، الخميس نهار الكرامة”.

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