روكز: "حسّوا على دمكن" وإلاّ.. الآتي أعظم

غرّد النائب السابق شامل روكز على حسابه عبر “تويتر”، قائلًا: “اللي عم يصير بالبلد فجور سياسي”.

وأضاف: “منقول لوزير المالية ضب اقتراحاتك لأن ما بتناسبنا. ولرئيس الحكومة منقول: القصة قصة كرامات مش معاشات”.

وختم، “حسّوا عا دمكن، وإلاّ الآتي أعظم بكرا الخميس. الصحوة لازم تبلّش، الخميس نهار الكرامة”.

اللي عم يصير بالبلد فجور سياسي.

منقول لوزير المالية "ضب اقتراحاتك لأن ما بتناسبنا". ولرئيس الحكومة منقول: "القصة قصة كرامات مش معاشات".

حسّوا عا دمكن، وإلاّ الآتي أعظم بكرا الخميس.

الصحوة لازم تبلّش، الخميس نهار الكرامة.#نهار_الكرامة — Chamel Roukoz (@General_Roukoz) March 29, 2023