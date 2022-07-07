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ريفي: استنسابية الطاقة في توزيع فتات التغذية الكهربائية فاضحة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2022 11:20 صباحًا
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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غرّد النائب اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”: “استنسابية وزارة الطاقة في توزيع فتات التغذية الكهربائية أصبحت فاضحة. طرابلس تعاني انقطاعا للكهرباء لا يؤمن الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار. المطلوب أن تعلمنا وزارة الطاقة بجدول مفصل لإنتاج كل معمل وجدول للتغذية الكهربائية للمناطق. الناس باتت في وضع لا يطاق فحذار غضب الناس. سنكون الى جانب أهلنا في كل تحرك للإنصاف وتأمين عدالة التوزيع. أصبحتم وزارة العتمة والظلام والظلمات بدل أن تكونوا وزارة النور”.

وتعيش معامل الكهرباء أيامها الأخيرة قبل إطفاء محركاتها. مؤسسة كهرباء لبنان والشركات المشغّلة تسعى لتقطير الإنتاج لضمان الاستمرار لأكثر فترة ممكنة. لكن كل محاولات الحصول على المحروقات قبل يوم الأحد، الموعد المتوقع لنفاد المحروقات، قد لا تنجح.

آخرها طلب «كهرباء لبنان» من منشآت النفط تزويدها بما أمكن من المازوت. حتى وإن حصلت على المازوت من المنشآت، الفارغة خزاناتها أصلاً، فإن ذلك لن يبعد شبح العتمة.

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