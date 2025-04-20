ريفي: شهداء الجيش هم شهداء الوطن استشهدوا في الجنوب دفاعًا عن لبنان

كتب النائب أشرف ريفي على حسابه عبر منصة “إكس”: “شهداء الجيش هم شهداء الوطن، استشهدوا في الجنوب دفاعًا عن لبنان وحماية للبنانيين. أتوجه بالتعزية لقيادة الجيش وعائلات الشهداء، وأن تكون هذه التضحيات نهاية للوضع الناتج عن مشروع السلاح غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية، وأن تبقى البندقية الشرعية وحدها رمز الدولة السيدة المستقلة”.

ووجه ريفي، “التعزية أيضًا لأهلنا في عكار الذين يدفعون في كل المواجهات الوطنية الأثمان الغالية من أرواح أبنائهم رغم إهمال الدولة لهم ولمطالبهم المحقة. كما أوجه التحية لأهلنا في الجنوب ولأهالي الشهداء الذين يسقطون على أرضه”.