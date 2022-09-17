ريفي: طرابلس تأثّرت بالإجراءات الميدانية للجيش وقوى الأمن

نوّه النائب أشرف ريفي بجهود الجيش وقوى الأمن الداخلي في حفط الامن والاستقرار في مدينة طرابلس، وقال إنّ “الإجراءات الميدانية التي اتخذتها مؤخراً وحدات الجيش وقوى الأمن أعادت الاستقرار للمدينة ووضعت حدّاً للسارقين والعابثين بأمنها، حيث كان لافتاً اختفاء كلّ مظاهر التفلت الامني من اطلاق نار واعمال سطو مسلح وترويع للآمنين”.
أضاف أنّ “طرابلس التي لطالما كانت بيئة حاضنة للجيش وتراهن على مؤسسات الدولة الشرعية، تأثرت بشكل إيجابي وملوس بهذه الاجراءات”.
وختم: “شكراً لقيادة الجيش وقيادات المؤسسات الامنية على هذه الاجراءات، مع التمني بالاستمرار بها لما شكلته من امان واطمئنان لدى الاهالي وما يؤمل ان تشكله من انعكاس ايجابي على الحركة الإقتصادية في المدينة”.