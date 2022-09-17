ريفي: طرابلس تأثّرت بالإجراءات الميدانية للجيش وقوى الأمن

نوّه النائب أشرف ريفي بجهود الجيش وقوى الأمن الداخلي في حفط الامن والاستقرار في مدينة طرابلس، وقال إنّ “الإجراءات ‏الميدانية التي اتخذتها مؤخراً وحدات الجيش وقوى الأمن أعادت الاستقرار للمدينة ووضعت حدّاً للسارقين والعابثين بأمنها، حيث كان ‏لافتاً اختفاء كلّ مظاهر التفلت الامني من اطلاق نار واعمال سطو مسلح وترويع للآمنين‎”.‎

أضاف أنّ “طرابلس التي لطالما كانت بيئة حاضنة للجيش وتراهن على مؤسسات الدولة الشرعية، تأثرت بشكل إيجابي وملوس بهذه ‏الاجراءات‎”.‎

وختم: “شكراً لقيادة الجيش وقيادات المؤسسات الامنية على هذه الاجراءات، مع التمني بالاستمرار بها لما شكلته من امان واطمئنان ‏لدى الاهالي وما يؤمل ان تشكله من انعكاس ايجابي على الحركة الإقتصادية في المدينة‎”.‎