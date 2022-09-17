ريفي: من الطبيعي ان اكون الى جانب المودعين

أعلن النائب اللواء أشرف ريفي في بيان، انه “من الطبيعي ان يكون الى جانب المودعين اصحاب الحقوق الذين يستميتون في الدفاع عنها”، وقال: “يوم أمس كنت الى جانب أهلي في الطريق الجديدة، أشكر كل أهل هذه المنطقة العزيزة الذين استقبلوني مثل ما يتم استقبالي في مدينتي طرابلس.

كونوا على ثقة أنني كنت وسأكون دائما إلى جانبكم خاصة في ما يتعلق بقضية محقة كما حصل مع المودعين التي نهبت أموالهم من قبل المنظومة السياسية، وسأبقى معكم في كل المحطات المفصلية، ومع أهلي في طرابلس، عكار، المنية الضنية، الكورة، بيروت، البقاع الغربي والأوسط، إقليم الخروب وفي كل لبنان”.

وتابع: “أتقدم بالشكر الجزيل من السيد عبدالرحمن سوبرة الذي لم يخرج عن الأصول، وهذا جزء من أخلاقياته وسلوكه. والشكر أيضا موصول للحاجة سهيلة وأولادها لحسن تداركهم الأمور”.