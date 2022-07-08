زيارة تعارف لقائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" لقائمقام حاصبيا

استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب الجنرال إغناسيو أولاثابال آل أورث، يرافقه وفد أمني لبناني، إضافة إلى مسؤول وحدة التعاون المدني العسكري في “اليونيفيل” النقيب أنخل مانويل غيراس، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه كقائد للقطاع الشرقي.

وتم عرض الأوضاع الأمنية في القضاء والبحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي “اليونيفيل” القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها، لا سيما لجهة تأمين التيار الكهربائي عبر ألواح الطاقة الشمسية وتعزيز القطاع الزراعي.

أورث

وشكر الجنرال أورث ل”القائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في التعاطي من قبله مع كل من الكتيبتين الإسبانية والهندية”، مثمنا “دوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية”.

سلوم

بدوره، شكر سلوم ل”قائد القطاع الشرقي زيارته”، متمنيا له “التوفيق في مهامه الجديدة في قيادة القطاع الشرقي”، مثنيا على “الدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية”.

وأكد “ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني”.