سؤال من الحواط الى وزير الاقتصاد

تقدّم النائب زياد الحواط، عبر رئاسة مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام تضمّن الآتي:

بناء على المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديلاته،

وانطلاقاً من واجب الرقابة على السلطة التنفيذيّة،

وبعد أزمة فقدان الطحين المدعوم والخبز المتفاقمة، نطلب من دولتكم التفضّل بإحالة سؤالنا التالي نصّه الى وزير الإقتصاد والتجارة للإجابة عنه، وفق الأصول الدستورية في مهلة خمسة عشر يوماً، والمتضمن المحاور الآتية:

1-ما هي كميات الطحين المدعوم التي استهلكها السوق المحلي في العامين 2020 و2021 والفترة المنقضية حتى الآن من العام 2022؟

2-كم بلغت قيمة الدعم المقدّم من خزينة الدولة في خلال السنوات المذكورة آنفاً؟

3-ما هي المعلومات المتوفّرة عن عمليات التي التهريب التي يتمّ التداول بها من قبل في عدد كبير من وسائل الإعلام؟

4-هل يتم استعمال الطحين المدعوم في صناعات أنواع من الخبز والحلويات تباع في الأسواق اللبنانية الى المستهلك بأسعار غير مدعومة؟

وأمل الحواط من سلام الإجابة عنه خطيّاً ضمن المهلة المنصوص عنها قانوناً.

وأحال رئيس مجلس النواب نبيه بري سؤال الحواط إلى رئيس مجلس الوزراء.