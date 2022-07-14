سؤال من جنبلاط لحزب الله وحلفائه

وجّه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط أسئلة عدة الى حزب الله وحلفائه الخميس الواقع في 14 تموز، عبر حسابه على “تويتر”.

وقال: “بعيدا عن التحدي والكلام العالي وانسجاما مع الواقعية السياسية فهل من المسموح ان نشرع الـcapital control وما هو موقف حزب الله وحلفاؤه من هذا الموضوع”.

وأضاف: تباعا هل مسموح التعاطي مع مؤسسة النقد الدولي وارساء الصندوق السيادي التي ترفضه أوساط رئاسة الحكومة وكبار المستشارين”.

وبعيدا عن التحدي والكلام العالي وانسجاما مع الواقعية السياسية فهل من المسموح ان نشرع الcapital control وما هو موقف حزب الله وحلفاؤه من هذا الموضوع ،وتباعا هل مسموح التعاطي مع مؤسسة النقد الدولي وارساء الصندوق السيادي التي ترفضه اوساط رئاسة الحكومة وكبار المستشارين #لبنان pic.twitter.com/A61jCK0h9N — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 14, 2022

وأشار في تغريدة آخرى الى أن “في نفس السياق وكون الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الاردنية في هذه الظروف وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولا الى نفاذه والدخول في المجهول”.

وفي نفس السياق وكون الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الاردنية في هذه الظروف وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولا الى نفاذه والدخول في المجهول #لبنان pic.twitter.com/bEbXacdN8a — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 14, 2022

وكان جنبلاط ردّ على خطاب أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، في وقت سابق اليوم الخميس الواقع في 14 تموز.

وغرد عبر “توتير”، قائلا: “إن تصريح السيد حسن نصرالله وضع حدا لإمكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول الخط ٢٣”.

وأردف: “لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع”، مشيرا الى أن “ذلك أفضل من أن نضيع الوقت في والتخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم”.

ان تصريح السيد نصرالله وضع حدا لامكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول خط ٢٣.لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية ،لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع وذلك افضل من ان نضيع الوقت في والتخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم #لبنان pic.twitter.com/W6dJaNd2sp — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 14, 2022