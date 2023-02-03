سامي الجميل: لم يعد بإمكاننا الإستمرار بالتّعاطي مع هذه الديكتاتوريّة بطريقةٍ تقليديّة!

أعلن رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أن لبنان الكتائب ليس مجرّد وطن بل هو روح ومساحة للحضارة والديمقراطية وما يحصل اليوم هو محاولة لقتل هذه الرّوح وتغيير وجه لبنان.

وقال الجميّل: “نشهد ضرباً للقضاء والمؤسّسات وحرية التّعبير والإعلام الحرّ ونُريد الحفاظ على حرية بلدنا وهويّته ولكن لن ننجح إلا إذا كنّا يداً واحدة”.

وأضاف: “سلّموا البلد واللبنانيّين لـ”حزب الله” تحت شعار الحفاظ على المسيحيين ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القويّ”.

وتابع: “هناك دولتان على أرض واحدة هما الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة “حزب الله” ونحن للأسف نختبئ وراء بعض الشّعارات للهروب من واقع أنّ هذه الجمهوريّة الإسلاميّة تُحاول القضاء على روح الجمهوريّة اللبنانيّة”.

وشدد على أنه لم يعد بإمكاننا الإستمرار بالتّعاطي مع هذه الديكتاتوريّة بطريقةٍ تقليديّة والمطلوب اليوم أن نُغيّر أسلوبنا وأن نوقف المساومات وأن نتوحّد.