سامي الجميل يعلّق على اعتداء عناصر من حزب الله على طلاب اليسوعية

غرد النائب سامي الجميل عبر تويتر عن اشكال الجامعة “اليسوعية” قائلاً: “اعتداء عناصر من حزب الله على طلاب اليسوعية هو دليل على مدى عدم احترام هذا الفريق للديمقراطية ومفهوم الانتخابات ونتائجها. لا عجب من رفضهم الانتخابات المبكرة ومساعيهم لتطيير أي إستحقاق إنتخابي مقبل”.

اعتداء عناصر من حزب الله على طلاب اليسوعية هو دليل على مدى عدم احترام هذا الفريق للديمقراطية ومفهوم الانتخابات ونتائجها.

لا عجب من رفضهم الانتخابات المبكرة ومساعيهم لتطيير أي إستحقاق إنتخابي مقبل.#طلّاب_التغيير — Samy Gemayel (@samygemayel) December 2, 2020