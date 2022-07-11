ستريدا جعجع تطلق مبادرة جديدة: ملتزمون بتنفيذ المشروع في المواقع المعنية

أكدت النائب ستريدا جعجع أنه “في ظل الاوضاع الحالية المزرية، نعود إلى الطبيعة أكثر فأكثر لنحافظ عليها قيمة فريدة لا سيما وأن التطورات التكنولوجية تساعدنا في توظيفها لخدمة البيئة ومن هنا كانت فكرة الغابة الذكية (SMART FOREST)، وهي كناية عن برنامج تكنولوجيٍ متطور يعتمد الإنذار المبكر لحماية الغابات من الحرائق، وهو من إبداع وتنفيذ شركة “EURISKO” لمالكيها إدغار وزياد طوق”.

ولفتت إلى أننا “في العام 2019 ونتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي ما زال يعانيها لبنان، اتخذنا قرارا بتعليق مهرجانات الأرز الدولية، وقد استعضنا عنها بمشروع (SMART FOREST) لحماية الغابات من الحرائق التي طاولت في حينه مناطق لبنانية عدة بكثافة، فتم تقديم هذا البرنامج للمواقع الستة الاتية: حرج السفيرة – قضاء الضنية، الأحراج المحاذية لمحمية الشوف، حرج الدبية – قضاء الشوف، محمية جبل موسى – قضاء كسروان، أحراج بلدة المتين – قضاء المتن وغابة بكاسين – قضاء جزين”.

كلام جعجع جاء خلال احتفال إطلاق برنامج الغابة الذكية في غابة أرز الرب الدهرية، حضره النائب وليام طوق ممثلا بالأستاذ جوفري طوق، النائب السابق جوزف اسحق، قائمقام بشري ربى شفشق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فريدي كيروز وأعضاء البلدية، رؤساء بلديات: حصرون جيرار السمعاني، بزعون رامي بو فراعة، قنات الدكتور انطوان سعادة، حدث الجبة جورج الشدراوي، عبدين نبيل بو النصر، بقرقاشا جورج البطي وبان جوزيف خضير، رئيس رابطة مخاتير قضاء بشري اليكسي فارس والمخاتير أعضاء الرابطة، رئيس لجنة جبران الوطنية جوزيف فنيانوس وأعضاء اللجنة، رئيس لجنة أصدقاء غابة الأرز بيار كيروز وأعضاء اللجنة، نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز الدكتورة ليلى جعجع وأعضاء هيئة المؤسسة الإدارية، المشرفة العامة على مهرجانات الأرز الدولية رولا عريضة وأعضاء اللجنة، رئيسة جمعية “فرصة للحياة” ميرنا الشدياق وأعضاء الجمعية، المدبر طوني الفخري، الخورسقف جو فخري، الأب هاني طوق، مديرو المدارس الخاصة والرسمية في القضاء، رؤساء مراكز حزب القوات اللبنانية في قضاء بشري وصاحبا شركة “Eurisko” السيدان إدغار وزياد طوق.

وأوضحت أن لجنة مهرجانات الأرز الدولية “قد أخذت على عاتقها عمليات الكشف الميداني على هذه المواقع بمواكبة البلديات المعنية بها وفريق شركة EURISKO، فضلا عن إعداد الدراسات وتحضير الخرائط الخاصة بكل موقع، وقد أصبحنا على استعداد لتركيب الأجهزة والبرامج لكل موقع من المواقع الستة، على أن تتولى الجهة المحلية المعنية شراء الSENSORS فقط، ويبقى على البلديات تأكيد جهوزيتها لاستكمال المبادرة”.

ودعت نواب “القوات اللبنانية” في المناطق التي تضم تلك الغابات: جورج عدوان، شوقي الدكاش، ملحم رياشي، رازي الحاج،غادة أيوب وسعيد اسمر، أن يأخذوا على عاتقهم شراء الـSENSORS، كما دعت رئيس بلدية السفيرة أيضا لشرائها.

وتابعت: “من هنا، من قضاء بشري، وتحديدا من غابة أرز الرب المدرجة على لائحة التراث العالمي منذ العام 1998، نؤكد التزامنا تنفيذ المشروع في المواقع المعنية بعد تحديدها والكشف الميداني عليها، كما نؤكد أن الدراسات قد استكملت بما فيها إعداد الخرائط، علما أن الكلفة اللازمة لبرمجة وتشغيل وصيانة النظام تبلغ نحو مئة ألف دولار أميركي لكل موقع، ولذلك لا بد لي من توجيه شكر من القلب باسمي وباسم أبناء قضاء بشري والمناطق التي ستستفيد من هذا المشروع، الى السيدين ادغار وزياد طوق على مبادرتهما القيمة والرائدة”.

وقالت: “بعدما تولت بلدية بشري بالتعاون مع لجنة أصدقاء غابة الأرز مشكورتين، شراء الـSENSORS، نضع هذا المشروع في عهدتكما ونعتمد عليكما لتتحملا مسؤولية متابعته، متمنين منكما تنفيذه وتشغيله كما ينبغي، لأن المهم ليس إطلاق المشاريع فحسب، بل تنفيذها والالتزام باستمراريتها”.

وختمت جعجع: “لأن “قولنا والعمل ليس مجرد شعار بالنسبة لنا، اجتمعنا اليوم لإطلاق هذا البرنامج في غابة أرز الرب. عشتم عاشت منطقة بشري وأرز الرب. عاش لبنان الأخضر السيد الحر المستقل”.

وعقب الكلمة أطلقت جعجع برنامج الغابة الذكية، حيث قدم السيد إدغار طوق عرضا تقنيا مفصلا لبرنامج الغابة الذكية وميزاته وطريقة عمله ونسبة فعاليته.

من جهته، ألقى رئيس لجنة أصدقاء غابة الأرز بيار كيروز كلمة قال فيها: “مرت سبعة وثلاثون عاما ولم نتعب ولم نيأس. رغم التجريح والكدمات وشهادات الزور والاساءات الملتوية ومهرجانات التيئيس والغطرسة من البعض بحقنا… استمررنا بإيمان الحكمة الشعار: إن الثور بطيء لكن الارض صبور وبالتزام الشراكة مع الجميع وللجميع. بعضهم ماتوا وبعضهم استراحوا وبعضهم استقالوا واكثرهم ما زالوا اعضاء في لجنة اصدقاء غابة الارز مثابرين لتوسعة أصغر غابة ارز في لبنان بمساحة 11 هكتارا وجعلوهاأكبر غابة ارز في لبنان بمساحة 550 هكتارا والتشجير ما زال مستمرا في قمم حدشيت، بزعون، حصرون وحدث الجبة”.

ولفت إلى أن “غابة الارز رمز يحمل المجد والتاريخ وعزة وبطولة اجدادنا وسبب بقائنا… ومعا سعادة النائبة وبدعمكم ودعم من كل قادر ومسؤول يبقى علينا تحقيق مشروع وصل الغابات الجديدة بالغابة الدهرية واقامة السور الملكي لأعظم شجرة مقدسة في تاريخ البشرية”.

وقال: “ينتظرنا الكثير رغم عظمة ما حققناه بالشراكة والتعاون مع وقف أرز الرب وبلدية بشري التي تتفرد بكونها أفضل بلدية بيئية في لبنان. هذه البلدية بشخص رؤسائها وأعضائها منذ العام 1996 سيجوا معنا الامل وتسابقوا لملاقاتنا لتحقيق أكبر غابة نزرعها ونحافظ عليها في لبنان. كثيرون وثقوا بنا وعدة منظمات محلية ودولية واوروبية ساهمت بتمويل مشاريعنا. وكلهم اشادوا بشفافية ادارتنا المالية والتشغيلية والعلمي”.

واستطرد: “سعادة النائبة يوم زرنا الحكيم في العام 1985 طالبين منه مد يد العون لوقف اليباس في الغابة، فتح لنا الابواب والصناديق وشرع لنا المعارف وكان حريصا على المتابعة المستمرة لصحة الغابة. كنا على قدر المسؤولية … حافظنا على الغابة وضاعفنا مساحتها خمسين مرة”.

وتابع: “أتذكرين يوم فقدت مادة المازوت والبنزين في السنة الماضية من البلاد وتوقفت مضخات المياه لري شتول الأرز الجديدة في غابتنا الجديدة… يومها استجاب الحكيم بالحس والعاطفة والمسؤولية وارسل الى اللجنة من مخزونه الاستراتيجي الحيوي كامل حاجتها لري الأخضر في جبال بشري. واليوم، وفي سبيل استكمال ما يحمي ويصون من أي حريق ممكن، وبعد دراسات بدأت منذ العام 2018، مع المهندس زياد طوق وشقيقه المهندس آدي طوق وبإشراف بلدية بشري بشخص رئيسها الاستاذ فريدي كيروز، نفتتح معا الغابة الذكية عبر برنامج علمي وحساسات تستشعر نسبة الحرارة التي قد تؤدي، في حال ارتفاعها، إلى حرائق لا تحمد عقباها”.

وأوضح أن “هذا المشروع الرائد ما كان ليبصر النور في أول غابة في منطقة الشرق الأوسط إلا بتقدمة سخية من رئيسة مهرجانات الأرز الدولية سعادة النائب السيدة ستريدا جعجع. في هذا الزمن الصعب الذي يعيشة الوطن الحبيب لبنان، ظلت يداك على المحراث، وأبيت ألا يكون قضاء بشري على صورة وطن مشلع. فشرعت بورشة في شتى الميادين الاجتماعية، والاستشفائية والتربوية والإنمائية والسياحية والبيئية”.

وختم كيروز: “بإسمي الشخصي، وبإسم لجنة أصدقاء غابة الأرز، التي لي شرف التحدث بإسمها، وكل الحضور، كلمة شكر لشخصكم وإرادتكم وجهودكم لا ولن تكفي ولن تفي. إنما بالشكر والعرفان تدوم علينا النعم، ويدوم الأخضر وتتسع مساحاته. وشكرا”.

وكان استهل الإحتفال بكلمة لعريفة الحفل الإعلامية رنا لويس السمعاني.