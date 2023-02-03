ستريدا جعجع: سنقارب الإستحقاق البلدي المقبل كما قاربنا الإستحقاقات السابقة

عقدت النائب ستريدا جعجع اجتماعاً لرؤساء مراكز حزب “القوّات اللبنانيّة” في قضاء بشري ومسؤولي المحاور في القضاء، في حضور النائب السابق جوزف اسحق.

وتباحث المجتمعون في التحضيرات لإستحقاق الإنتخابات البلديّة والإختياريّة بالإضافة الى إنتخابات “لجنة جبران الوطنية” في مدينة بشري، حيث شددت النائب جعجع على وجوب إجراء هذا الإستحقاق في موعده لما له من أهميّة كبيرة على صعيد الإنماء المحلي وإدارة شؤون البلدات.

ولفتت جعجع إلى أننا “كحزب سياسي نؤمن بمبدأ التعاون الجماعي وهو عماد عملنا في قضاء بشري والسر وراء النجاح الإنمائي الكبير والنقلة النوعيّة على هذا الصعيد التي تمكنا من تحقيقها في القضاء منذ استلامنا زمام السلطة في العام 2005، لذا الإنتخابات البلديّة ليست أبداً بالنسبة لنا معركةً مكاسب ضيّقة أو وجاهة على ما هو الحال لدى البعض وإنما نعتبر أن المجلس البلدي هو المدماك الأول في بناء الجمهوريّة القويّة”.

واستطردت: “انطلاقاً مما تقدّم سنقارب الإستحقاق البلدي المقبل كما قاربنا الإستحقاقات السابقة بكل مهنيّة معتمدين معايير ومواصفات الكفاءة والشفافيّة والمناقبيّة لمن سنرشحهم من قبل حزبنا للدخول إلى المجالس البلدية”.

وأعلنت جعجع أن “الماكينة الإنتخابيّة لحزب “القوّات اللبنانيّة” في قضاء بشري باشرت العمل والتحضيرات لهذا الإستحقاق الذي نريده كما دائماً أن يرتقي لكي يكون وجهاً من أوجه ديمقراطيّة بلادنا، ومعبراً أساسياً لإرساء مبدأ تداول السلطة في قرانا وبلداتنا”.