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ستريدا جعجع في زيارة تهنئة لوزير الداخلية

منذ 10 دقائق
النائب ستريدا جعجع بجولة استهلتها بزيارة وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

النائب ستريدا جعجع بجولة استهلتها بزيارة وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار

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قامت النائب ستريدا جعجع بجولة استهلتها بزيارة وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار في مكتبه في الوزارة، ومن بعدها زارت مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه في المديرية واختتمت الجولة بزيارة قائد الدرك العميد جان عواد في مكتبه في وحدة الدرك الإقليمي. وكان هدف هذه الجولة تهنئتهم بالمهام الجديدة التي تولوها.

وقد رافقها في جولتها هذه مسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حزب “القوّات اللبنانيّة” عماد خوري ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف.

هذا وأصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، 4 قرارات، دعا فيها الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، في المدن والبلدات والقرى في كل دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل بتاريخ 18/5/2025.

كما تضمنت القرارات تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية.

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