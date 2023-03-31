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ستريدا جعجع: هناك من يضع العراقيل في وجه الانتخابات البلدية

منذ ساعتين
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

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أكدت النائبة ستريدا جعجع أن “الانتخابات البلدية مفصل أساسي في حياتنا الاجتماعية في قرانا ومدننا، كما أنها استحقاق ديموقراطي مهم جدًا لا يمكن التعاطي معه باستخفاف واستهتار، ومن الضروري أن يحصل في موعده تحقيقًا للديموقراطية ومبدأ تداول السلطة في مجتمعنا”.

جعجع وخلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز” في معراب، لفتت إلى أنّ “أوضاع القرى والمدن لا تحتمل الاستمرار بما هو حاصل اليوم، خصوصًا أن هناك ما يزيد عن الـ10 في المئة من البلديات في لبنان منحلة، كما أن عددًا موازيًا أيضًا منها معطل بحكم الخلافات بين الأعضاء، الأمر الذي يضع عددًا لا يستهان به من القرى في مهب الريح في ظل هذه الأزمة الخانقة التي تمر فيها البلاد، ويحرم أهلها من أبسط حقوقهم كجمع النفايات من البلدة على سبيل المثال لا الحصر”.

وشدّدت على أن “البلدية قاعدة الهرم في تركيبة الدولة، وهناك من يريد هذه القاعدة ألا تكون صلبة متينة لأنه أساسًا لا يريد بناء دولة قادرة وقوية في لبنان، هذا فضلًا عن الذين يريدون الهروب إلى الأمام من مواجهة شر أفعالهم في صندوق الانتخابات البلدية أو مواجهة حقيقة أحجامهم”، مطالبة الحكومة بـ “بدء العمل فورًا للتحضير من أجل إجراء هذا الإستحقاق”.

وختمت منوّهة بـ”عمل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “الذي لا يوفر جهدًا من أجل إتمام هذا الاستحقاق، والجميع يعلم بأنه يواجه العراقيل، وهناك من يقف متفرجًا ولا يمد له يد العون من أجل تخطيها، كما هناك من يقوم أصلًا بوضع هذه العراقيل في وجهه”، مطالبة المجتمع الدولي بـ”مساعدة لبنان من أجل أن يتمكّن من إجراء هذا الإستحقاق”.

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