الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سرق بطاريّة سيّارة.. وقوى الأمن بالمرصاد

منذ ساعة واحدة
توقيف شخص

توقيف شخص

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على اختلافها، ومنها جرائم السّرقة، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 28-3-2025، مقطع فيديو يُظهِر أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة بطاريّة سيّارة مركونة في محلّة طريق الجديدة – بيروت، ومن خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 14-4- 2025 بمكمن محكمٍ في المحلّة ذاتها، وتبيّن أنّه يُدعى:

س. ق. (مواليد 1979، لبناني)، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة من داخل مركبة.
سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

    المزيد من أخبار لبنان

    الاستهداف الاسرائيلي على طريق جبل المعتق بين رميش وعيتا الشعب.
    الحرب على لبنان
    من هو المستهدف في الغارة على بلدة رميش؟
    النائب عبد الرحمن البزري النائب أسامة سعد
    البزري بحث مع سعد في الاستحقاق البلدي
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    تدابير سير في هذه المنطقة ليلاً.. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    النائب سليم عون
    سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
    عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
    عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
    الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
    صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"