سركيس نعوم لصوت الناس: ذاهبون الى الفراغ والـ "deal" تمّ لتشكيل الحكومة

رأى الصحافي سركيس نعوم أننا ذاهبون الى فراغ رئاسي وان تشكيل الحكومة بات محسوما بعدما تمّ “الـdeal”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اعتبارات 2022 تختلف عن اعتبارات 2016 فحينها القوى السياسية المعادية لبعضها اتفقت على عون رئيسا ولكن المناخ اليوم والذي انتظرناه حينها سنتين ونصف غير متوفر اليوم”.

وتابع: ” نحن داخلون الى فراغ رئاسي والدليل اصرار حزب الله على تشكيل حكومة فقد خاف حزب الله من حصول فراغين و”طحش” الحزب لتشكيل حكومة الشيخ قاووق اليوم تحدث عن موعد قبل نهاية ايلول للتشكيل “.

واعتبر ان “الاسماء الكبيرة عطلت بعضها وبسبب تنافسها لم تتعلّم من ما حصل مع جعجع في الاستحقاق الماضي والشخصيات المعتدلة ستلقى معارضة شديدة من الشخصيات المتطرفة واعتقد ان كلّ هذه الامور مؤجل البحث فيها الى ما بعد مغادرة الرئيس ميشال عون الى منزله “.

وكشف: “ميقاتي اقتنع بتشكيل الحكومة وال”deal” حصل بينه وحزب الله ونبيه بري ووليد جنبلاط ومن يهمه ان يرى عون خارج قصر بعبدا “.

واعتبر ان “ناخب رئيس الجمهورية ليس مجلس النواب بل هو دائما خارجي وهذه المرة هو اقليمي دولي واليوم نحن في مرحلة على الصعيد الاقليمي ايران صاحبة النصيب المهم اقليميا في تسمية الرئيس والناخب الدولي هو الاميركي وفرنسا وسيط والسعودية تحاول استرجاع الدور الذي كان لها سابقا “.

وقال: “يوم يوقّع الاميركيون مع الايرانيين الاتفاق النووي يبدأ الانفراج عندنا وان لم يتمّ احياء الاتفاق قد ندخل في مشكلة كبيرة “.

وتابع: “لا اوافق على القول ان اميركا تعدّ الدور للسعودية فالاميركي لا يتنبى احدا لحلّ المشكلة في لبنان وهو يعرف طبيعة الوضع في لبنان ولذلك السعودية توضح موقفها “.

واضاف: “لن تستطيع السعودية الان ان تقوم بدور فاعل في المنطقة اليوم لأنها ليست جاهزة بعد ولأن اميركا ليست مستعدة لاعطائها هذا “الكارت” .

وقال: “لبننة الاستحقاق مهمة شبه مستحيلة والنواب الـ13 يحاولون عبر مبادرتهم بالدخول الى الحياة السياسية من دون الدخول بالتسويات ويجب الا ننسى ان هؤلاء ليسوا حزبا واحدا “.

ورأى ان “الاتفاق الاميركي الايراني سيمنع الحرب بين لبنان واسرائيل وادارة بايدن اتصلت بالحكومة الاسرائيلية وطلبت انهاء الترسيم قبل الانتخابات الاسرائيلية واعتقد ان الاميركي يدفع باتجاه الترسيم “.

وكشف ان “الخلاف الكبير بين جبران باسيل وسليمان فرنجية هو على التعيينات ومنذ فترة حاول الشاغوري التسوية بين فرنجية وباسيل فكان هناك شروط لباسيل تتعلق بتعيين قائد جيش وحاكم مركزي وتعيينات اخرى وفرنجية رفض ذلك “.

وعن الملف القضائي، قال: “لنا في الازمة سنوات والقضاء لم يقم بما كان يتوقعه منه اللبنانيون وهذا القضاء جزء من هذه الدولة اللبنانية التي اثبتت فشلها “.