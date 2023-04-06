سعيد: لبنان تحت الاحتلال الإيراني.. والمعركة غير متوازنة

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “البطريرك الراعي على حقّ في مطالبة المسيحيين بانتخاب رئيس، ومن حقنا عليه مطالبته جمع كل لبنان، من حقنا أيضًا أن تقول الكنيسة “لبنان تحت الاحتلال الإيراني”. هكذا فعلت أمام كل احتلال حتى.. في وجه الانتداب الفرنسي. عندها يعرف “القرعة من أمّ قرون”. هذه لغة يفهمها أهل الاختصاص وهم كثر”.

وأضاف: “لبنان تحت الاحتلال الإيراني. أكدت خلوة حريصا عجز المسيحيين. يحمّل الرئيس برّي الموارنة مسؤولية الفراغ إنما لا يصنع رئيساً. الحلّ على الطاولة الإقليميّة. سليمان فرنجيّة حسم خياره وأعلن أنه مع حزب الله – الأسد – إيران. في غياب فريق لبناني يعلن عروبته السياسية، المعركة غير متوازنة”.