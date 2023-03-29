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سعيد: ها نحن في شلل سياسيّ خانق.. ارفعوا الاحتلال الإيرانيّ

منذ 6 دقائق
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

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غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “عندما تكلّم سيدة الجبل والمجلس الوطني عن ضرورة رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، قالت القوى السياسية إن الانتخابات النيابية تنقل لبنان من مرحلة إلى أخرى.

وتابع: “ها نحن بعد حوالي سنة من الانتخابات من دون حلول وفي شلل سياسي خانق.. لا حلّ إلّا بالشجاعة والوضوح.. ارفعوا الاحتلال الإيراني”.

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