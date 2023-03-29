سعيد: ها نحن في شلل سياسيّ خانق.. ارفعوا الاحتلال الإيرانيّ

غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “عندما تكلّم سيدة الجبل والمجلس الوطني عن ضرورة رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، قالت القوى السياسية إن الانتخابات النيابية تنقل لبنان من مرحلة إلى أخرى.

وتابع: “ها نحن بعد حوالي سنة من الانتخابات من دون حلول وفي شلل سياسي خانق.. لا حلّ إلّا بالشجاعة والوضوح.. ارفعوا الاحتلال الإيراني”.

عندما تكلم #سيدة_الجبل و# المجلس_الوطني عن ضرورة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان قالت القوى السياسية ان الانتخابات النيابية تنقل لبنان من مرحلة الى اخرى

ها نحن بعد حوالي سنة من الانتخابات بدون حلول و في شلل سياسي خانق

لا حلّ الاّ بالشجاعة و الوضوح

ارفعوا الاحتلال الايراني — Fares Souaid (@FaresSouaid) March 29, 2023