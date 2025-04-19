سعيد: وفيق صفا فقد هيبته وتحول إلى سياسي ثرثار

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر “أكس”: “عندما كان وفيق صفا يفعل ولا يتكلّم كنّا نسمع به ونخافه، أما وقد أصبح سياسيًا ثرثارًا فقد فقد هيبته وأصبح مثله مثل غيره”.

وكان قد قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا أن «نزع سلاح المقاومة» غير مطروح، موضحاً أن ما يتم البحث فيه هو «استراتيجية دفاعية وطنية»، بعد انسحاب العدوّ الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاعتداءات.

وشدد صفا، في حديث مع «إذاعة النور»، على أن موضوع نزع السلاح «لا يثار إلا من قبل بعض المحرضين على وسائل التواصل الاجتماعية»، موضحاً أن «رئيس الجمهورية تحدث عن الاستراتيجية الدفاعية في خطاب القسم»، وأن «الرئيس عون قد أُبلِغ بموقف الحزب أنه على الإسرائيلي تطبيق الـ 1701، وبعدها يتم إقرار الاستراتيجية الدفاعية».