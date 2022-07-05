سفير لبنان في الجزائر يزور غرفة طرابلس

إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفير لبنان في الجزائر محمد محمود حسن، وتم البحث في “سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر عبر استثمار الموارد الغنية التي يمتلكها البلدان في مختلف القطاعات الإقتصادية”، بحسب بيان للغرفة.

وأعرب دبوسي عن تقديره “للدور الحيوي البناء الذي يقوم به السفير حسن لجهة السير قدما في إبرام إتفاقيات التعاون والشراكة بين الجانبين”.

من جهته، أكد حسن على “عمق علاقات الأخوة ومتانة الروابط التي تشد البلدين والشعبين الشقيقين الى بعضهما البعض”، مبديا حرصه “الدائم على توثيقها وتعزيزيها”.