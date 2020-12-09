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سفير لبنان لدى الإمارات يحسم الجدل بشأن التأشيرات السياحية للبنانيين

منذ 3 دقائق
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

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اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان سفير لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن ابلغها بأن السلطات الاماراتية لم تصدر قرارا رسميا بمنع إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين وكذلك لجنسيات أخرى.. بعكس ما يتمّ تداوله ولا يزال.

وقال انه اجتمع بخالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي اوضح له أن دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة، حيث يتم اتخاذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر .

واعتبر ان هذه الإجراءات تشمل كافة الجنسيات، ولا قراراً يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص.

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