سلام: أقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين إلى الانتخابات البلدية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام كلمة خلال رعايته إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام توضيحًا بشأن الانتخابات البلدية، جاء فيه: “يهم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام تأكيد التمسك بالحفاظ على حيادية السلطة التنفيذية في استحقاق الانتخابات البلدية، ويؤكد أن هدف الحكومة يتركز على تأمين نزاهة العملية الانتخابية.

ويشدد على أنّ الرئيس سلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في بيروت وفي كل المناطق.

وفي وقت سابق انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبعد الجلسة، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن “التشكيلات الدبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.

وتابع: “الرئيس سلام لفت الى ان زيارته الى سوريا تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط”.

وأشار الرئيس عون الى أن “وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء”.

وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل.

وأعلن مجلس الوزراء عن “تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي”.

وعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهورية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وقبيل انعقاد الجلسة، عقد رئيس الجمهورية اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام.

و بدأت الجلسة بتقديم قائد الجيش عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701.