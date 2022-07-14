سلام: تفريغ الإهراءات من القمح يعرّضها للسقوط

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام خلال جولته في مرفأ بيروت بعد الحريق الذي اندلع في الأهراءات نتيجة تخمّر الحبوب أنّ “تفريغ الأهراءات من القمح يعرّضها للسقوط”.

وشدّد سلام على أنّ “الحلول موجودة لإخماد الحريق لكن الفرق تبحث عن الحلول الأنسب التي ليس لها تداعيات كبيرة”.

وقال: “لا يجب التعاطي مع ملف الأهراءات بعشوائية، لكن هناك مشكلة تقنية نواجهها”.

وأكّد سلام “حرصه على ملف أهراءات مرفأ بيروت بالتعاون مع اللجنة الوزراية التي شكلت لهذا الغرض”.

أضرار فادحة

وكانت ​المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، أعلنت نشوب ​حريق​ في محيط ​الإهراءات بمرفأ بيروت​، مشيرة إلى أنه بتاريخ الثلاثاء 12/7/2022 ورد إلى المديرية العامة للدفاع المدني اتصال هاتفي طلبًا لتحريك وحداتها لإطفاء حريق في محيط الإهراءات داخل ​مرفأ بيروت​”.

وأوضحت المديرية في بيان أن “هذا الحريق ناشئ عن إنبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الإهراءات بنتيجة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيمياوية المترسبة على أثره، وما نتج عنها من حصول عمليات كيميائية جديدة ومعقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى موجودة في الهواء”.

ولفتت إلى أن “أي تدخل لإطفاء الحريق المذكور سواء بواسطة ​المياه​ أو مواد الإطفاء سيؤجّل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسبّبت بأضرار جديدة أكثر فداحةً”.