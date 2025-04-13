الأحد 15 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام: حان الوقت لنعيد بناء دولتنا

منذ 34 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة من ساحة الشهداء في بيروت، “أننا نجتمع اليوم في الساحة التي فرّقت الشعب خلال الحرب، ويهمّنا أن نستعيد ثقة المواطنين وأن يجتمعوا مع بعضهم البعض ومع دولتهم”.

وأكد سلام أن “ساحة الشهداء هي ساحة شهداء كلّ لبنان، وعلينا أن نتعلّم من مآسي الحرب، وحان الوقت لنعيد بناء دولتنا القادرة على حمايتنا من خلال جيشها”، مضيفًا: “تنذكر وما تنعاد.. نتذكّرها لنتعلّم من تجاربها”.

وأوضح أن “الحكومة تسعى بالدبلوماسية لتحرير النقاط في الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي”.

وعن زيارته إلى سوريا، قال: “أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا وغدا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت
    بلاسخارت: بيروت شاهد حيّ على إرث التسامح والتعايش
    سيمون ابي راميا
    أبي رميا: دعوة للسلام وبناء لبنان الفرح
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    الراعي: لا بد من التعلم من الحرب التي مزّقت حياتنا وشبابنا

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
    رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
    "التيار" يدخل الانتخابات البلدية من الباب الخلفي!
    ستيف ويتكوف
    ويتكوف: تقديم التنازلات قد يكون ضرورياً للتوصل إلى اتفاق مع إيران