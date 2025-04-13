سلام: حان الوقت لنعيد بناء دولتنا

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة من ساحة الشهداء في بيروت، “أننا نجتمع اليوم في الساحة التي فرّقت الشعب خلال الحرب، ويهمّنا أن نستعيد ثقة المواطنين وأن يجتمعوا مع بعضهم البعض ومع دولتهم”.

وأكد سلام أن “ساحة الشهداء هي ساحة شهداء كلّ لبنان، وعلينا أن نتعلّم من مآسي الحرب، وحان الوقت لنعيد بناء دولتنا القادرة على حمايتنا من خلال جيشها”، مضيفًا: “تنذكر وما تنعاد.. نتذكّرها لنتعلّم من تجاربها”.

وأوضح أن “الحكومة تسعى بالدبلوماسية لتحرير النقاط في الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي”.

وعن زيارته إلى سوريا، قال: “أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا وغدا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع”.