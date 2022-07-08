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سلام يطمئن: سيصل 40 ألف طن من الطحين خلال الاسبوعين المقبلين

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 2:48 مساءً
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام (رويترز)

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لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، إلى أنّ “سياسات الدعم العشوائية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ونحن ورثنا آخر حقبة منها في وزارة الاقتصاد”.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ “موضوع دعم القمح تم وضع آليات لتنفيذه من الحكومة السابقة، بعد أن اتخذ قرار بدعمه بنسبة 100%”، لافتًا إلى “أننا حين بدأنا العمل، عالجنا تداعيات هذه القرارات، وبدأت أفهم ما اخطائها وما نقاط ضعفها، خاصة حين تفاقمت الأزمة”.

وأكّد سلام “أننا لسنا من مناصري دعم السلع، وهناك الكثير من الدول فيها برامج دعم، ويكون مطلوبًا حين يكون الشعب بحاجة له”، وذكر أنه “حين أتينا إلى الوزارة رأيت أنه من غير المسموح أن تدخل لجان من خارج ادارة الوزارة بشأن توزيع الدعم”، مشددًا على أنّ “الدولة تقرر متى يتم وقف الدعم، وأنا لا اقبل به إلا من خلال خطة البنك الدولي”، مشيرًا إلى أنّ “من يبيع ربطة الخبز بـ20 و30 الف ليرة، هو حرامي ويعرف نفسه”، مشيرًا إلى “أننا أتينا لننظف ما قامت به الادارات السابقة”، في وزارة الاقتصاد.

وشدد على أنّ “اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا”، مشيرًا إلى أنّ “التقارير تقول ان التهريب وصل الى نسبة 40%”، موضحًا أنّه “فليتفضّل من يصوّب أصابيع الاتهام لمناقشة مواضيع التهريب على الحدود والطوابير أمام الأفران، التي تتألّف من عدد كبير من النازحين السوريين”، معلنًا أنّه “سيصل 40 ألف طن من الطحين خلال الاسبوعين المقبلين ليكون موسم الصيف هادئًا”، مشيرًا إلى أنّ هناك 20 ألف طن في المطاحن”.

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