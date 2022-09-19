الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلب بقوة السلاح.. هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2022 3:59 مساءً
صور الموقوفين

صور الموقوفين

A A A
طباعة المقال

تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة كل من الموقوفين:

خ. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)
م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)

لإقدامهما بأوقات وتواريخ مختلفة بجرائم سلب بقوة السلاح على متن دراجة آلية في مناطق: باب الرمل، شكا والبترون. كما تبيّن انهما من أصحاب السوابق بجرائم: خطف، سرقة، تعاطي مخدرات.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في سراي طرابلس بجانب قصر عدل طرابلس، أو الاتصال على الرقم: 443889-06، أو 423039-06، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع موريس سليم
    وزير الدفاع: الجيش سيبقى حريصاً على التعاون مع "اليونيفيل"
    بسام مولوي
    مولوي: لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي
    تظاهرات في لبنان (أرشيف)
    أسهُم الاتفاق ترسيمياً ترتفع.. وخيار الحرب طُوي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم الاماراتي
    الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
    ميليشيا حزب الله
    ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    المولوي: التقارير لا تشير الى توقع أحداث أمنية