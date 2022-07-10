سلسلة اتصالات مهنئة بالأضحى لشيخ العقل

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالات وبرقيات مهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك، أبرزها من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي وبطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع والشيخ القاضي نعيم حسن، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

كما اتصل مهنئا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي والنواب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ وملحم خلف، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال عبس، النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك ورئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان المطران شارل مراد، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبده ابو كسم. اضافة الى اتصالات من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض ابو غيدا، المفتش العام المالي وائل خداج، قاضي الشرع الشيخ رئيف العبدالله وقضاة المذهب الدرزي: فؤاد حمدان ونصوح حيدر ونزيه ابو ابراهيم ومنير رزق، الشيخ محمد عاشور، امام مسجد حاصبيا الشيخ مسعد نجم.

كذلك اتصل بالشيخ ابي المنى رئيس الاركان السابق اللواء شوقي المصري، مدير المخابرات في جبل لبنان العقيد طوني معوض، المقدم في الامن العام محمود العيسمي، مديرة بيت اليتيم الدرزي السيدة حياة النكدي، الزميلة وردة الزامل. الى جانب اتصالات خارجية وبرقيات من بلاد الاغتراب ابرزها من: السيد خيري علي جنبلاط من العراق، الشيخ طاهر ابو صالح في الجولان المحتل، الشيخ ابو علي حسين الحلبي من الدالية، الشيخ محمد الرمال من يركا ورئيس اللجنة الوطنية للتواصل عرب 48 الشيخ عوني خنيفس. اضافة الى سلسلة من البرقيات المهنئة.

والتقى ابي المنى في دارته في شانيه وفودا وشخصيات مهنئة ابرزها: رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي عفيف الحكيم، قاضي بيروت الشرعي الدكتور القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، القاضي الشيخ غاندي مكارم. ومن الوفود الروحية والاهلية والاجتماعية من مشايخ جبل السماق في سوريا، من مشايخ وعائلات بلدة بريح الشوف، من مشايخ بلدة اغميد، الى وفود وافراد من عدد من قرى الجبل والمناطق، واعضاء من المجلس المذهبي.