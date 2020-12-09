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سلسلة تحركات واعتصامات مطلبية في طرابلس

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 8:54 مساءً
ساحة النور في طرابلس

ساحة النور في طرابلس

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تشهد عاصمة الشمال منذ مساء اليوم سلسلة تحركات وإعتصامات مطلبية، حيث إنطلقت مسيرة شعبية من مناطق باب الرمل ومحرم داخل الأحياء الشعبية بإتجاه ساحة النور، إحتجاجا على إستمرار إنقطاع مياه الشفة عن منازلهم منذ بضعة أيام.

وكان المسؤولون في مصلحة مياه طرابلس قد اشاروا نهارا إلى ان المياه قد تعود إلى وضعها الطبيعي خلال ساعات، فور الإنتهاء من التصليحات الجارية على الأضرار التي لحقت بشبكة مياه الشفة.

على الصعيد نفسه توجه محتجون إلى مستديرة البحصاص عند المدخل الجنوبي لطرابلس وقطعوا الطرق المؤدية إلى مناطق الكورة بالشاحنات، كما عمدوا إلى قطع الطريق التي تربط طرابلس بالأوتوستراد الساحلي، إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية، ونددوا بالتوجهات نحو إلغاء الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات والدواء.

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