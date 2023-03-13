سلسلة لقاءات في السراي.. وميقاتي يُجدّد الدعوة إلى "حوار بنّاء"

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، “أن انعقاد مجلس المفتين يشكل انطلاقة جديدة ترسخ وحدة الوطن بمحافظاته ومناطقه وتكامله”، وجدد الدعوة إلى “قيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة الوطن والتعاون بين جميع أبنائه”.

وجاء كلام ميقاتي خلال استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الجديد للمفتين، في السراي، وشارك في اللقاء وزير الداخلية بسام مولوي ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

فيما نوّه مفتي الجمهورية خلال اللقاء “بالجهود والمساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية كافة التي يعاني منها المواطن”، وشدد على “أهمية الوفاق والتوافق بين الأطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين”.

كما استقبل رئيس الحكومة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في حضور الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا رولا دشتي، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، مديرة مكتب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة سعادة حسن، ومستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي. وتم خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والامم المتحدة.

وتندرج زيارة السيدة أمينة محمد في إطار المهمة الخاصة التي كلفها بها الأمين العام للأمم المتحدة للبحث مع الحكومة اللبنانية في البرامج التنموية التي تمولها الامم المتحدة وتأثير الواقع الجيوسياسي في المنطقة على برامج المساعدات الأممية.

كذلك استقبل الرئيس ميقاتي ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجنيان، في حضور سفير تونس في لبنان بواري الامام.

وقال أميرجنيان بعد اللقاء: “التقينا رئيس الوزراء من اجل البحث في الاحتفال الذي سيقام في مناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية في ٢٠ اذار والذكرى الخمسين لانضمام لبنان للمنظمة في ٢٣ منه، وسيقام احتفال يجمع المناسبتين، وستوجه الدعوات فيه للمسؤولين وللسلطتين التنفيذية والتشريعية وللمجتمع المدني وأصدقاء الفرنكوفونية”.

واستقبل رئيس الحكومة اللجنة الوطنية للأونيسكو وضمت شوقي ساسين والأمينة العامة للجنة هبة نشابة، وتم خلال اللقاء البحث بعمل ونشاطات اللجنة.

وقال ساسين بعد اللقاء: “قمنا بزيارة دولة الرئيس وأحطناه علما بمسار عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية والنقدية المعروفة في البلد. وأخذنا وعدا من دولته بالسعي الى مساعدة اللجنة في هذا الخصوص، وتداولنا في شؤون ثقافية عامة من ضمن أعمال اللجنة والمشاريع التي تتولاها مع المؤسسات الثقافية والمنظمات الدولية المرتبطة بالثقافة وبالأونيسكو”.