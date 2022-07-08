سلسلة لقاءات لبري.. وهذا ما بحثه مع السفيرة الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية اللبنانية الفرنسية.

كما استقبل رئيس المجلس ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان إدوارد بيجبدير (EDOUARD BEIGBEDER ) في زيارة برتوكولية بعد تعيينه ممثلا للمنظمة في لبنان. وكانت الزيارة مناسبة اطلع فيها بيجبدير رئيس المجلس على برامج عمل “اليونسيف” في لبنان وعملها لاسيما مجالات التعاون مع مجلس النواب.

واستقبل بري سفير بلجيكا هوبير كورمان في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

على صعيد آخر، ولمناسبة عيد الأضحى المبارك تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن “الحاجة الى استحضار روح التضامن والترابط بين شعوب الأمة وصولا الى مستقبل يسوده السلام والرخاء بين جميع المسلمين حول العالم”.

كما تلقى رئيس المجلس عددا من برقيات التهنئة، من: رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، ومن رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي، الامين العام للجمعية البرلمانية الاسيوية محمد رضا ماجدي، رئيس الحكومة العراقية السابق اياد علاوي، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية.