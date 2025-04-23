الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة لقاءات لقائد الجيش في مكتبه باليرزة

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2025 4:57 مساءً
قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد

قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد

A A A
طباعة المقال

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان Blerta Aliko (UNDP)، وتناول البحث سبُل دعم الجيش.

واستقبل العماد هيكل النائب أسعد درغام ثم النائب أكرم شهيب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل رئيسة قسم التعليم العام في جامعة الروح القدس – الكسليك الدكتورة سمر الحاج والدكتور بول زغيب مع وفد من الجامعة، وجرى التداول في سبل

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس العماد ميشال سليمان
    الرئيس سليمان يدعو السفير الايراني لتلبية دعوة وزارة الخارجية!
    وزير الدفاع ميشال منسى
    قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
    وزارة الخارجية والمغتربين
    وزارة الخارجية دانت الهجوم "الإرهابي الآثم" في كشمير

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
    العاصفة الرملية تصل الى لبنان
    الإعلامي السوري صبحي العطري
    صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري