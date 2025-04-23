سلسلة لقاءات لقائد الجيش في مكتبه باليرزة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان Blerta Aliko (UNDP)، وتناول البحث سبُل دعم الجيش.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان Blerta Aliko (UNDP)، وتناول البحث سبُل دعم الجيش.… pic.twitter.com/6uAXmJ6SbQ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 22, 2025

واستقبل العماد هيكل النائب أسعد درغام ثم النائب أكرم شهيب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل رئيسة قسم التعليم العام في جامعة الروح القدس – الكسليك الدكتورة سمر الحاج والدكتور بول زغيب مع وفد من الجامعة، وجرى التداول في سبل

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب أسعد درغام ثم النائب أكرم شهيب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيسة قسم التعليم العام في جامعة الروح القدس – الكسليك الدكتورة سمر الحاج والدكتور بول زغيب مع وفد من الجامعة، وجرى التداول في سبل… pic.twitter.com/L2s9TmEdP3 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 23, 2025