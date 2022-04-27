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سلسلة لقاءات للبطريرك الراعي في بكركي

منذ ساعة واحدة
بكركي

بكركي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، سفير قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي يرافقه القائم بالأعمال علي المطاوعة، في حضور المونسنيور ايلي ماضي.

وفد اللبنانية : وكان البطريرك استقبل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران على رأس وفد من عمداء الجامعة.

بعد اللقاء أعلن بدران “اهتمام البطريرك الكبير بمعرفة واقع الجامعة اللبنانية وطبيعة حاجاتها الملحة قبل الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بحيث ننتظر وعد مجلس الوزراء لوزير التربية والتعليم العالي بادراج ملفات الجامعة المنجزة على جدول الاعمال”.

واضاف: “اوضحنا للبطريرك أهمية دعم الجامعة لجهة تعزيز موازنتها التشغيلية واقرار المراسيم والقرارات العالقة في مجلس الوزراء، حفاظا على موقعها الريادي في مسيرة التعليم العالي، وهذا ما اكده تصنيف الـQS في مطلع الشهر الحالي، وهو من التصنيفات الاهم عالميا وقد وضع الجامعة في المرتبة الاولى في عدد كبير من الاختصاصات”.

وتابع: “شرحنا للبطريرك الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة على مساحة الوطن، وكان أخرها تسخير منجزاتها وخبراتها التقنية والبشرية لاجراء فصوص الـPCR والابحاث العلمية التي كشفت المتحورات مما ساهم في منع انتشار هذه الجائحة”.

وختم: “تمنينا على غبطة البطريرك المساعدة في استعادة الحقوق المالية للجامعة، وهي حصيلة الفريش دولار من المسافرين ومحتجزة لدى الشركات التشغيلية وشركات الطيران. وقد ابدى البطريرك دعمه للجامعة واعدا بمتابعة ملفاتها”.

تجار جونيه: واستقبل البطريرك الماروني وفدا من جمعية تجار جونيه برئاسة سامي عيراني، والمرشح للانتخابات النيابية الفرنسية علي كميل حجيج.

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