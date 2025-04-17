الخميس 19 شوال 1446 ﻫ - 17 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة لقاءات للمفتي دريان في دار الفتوى

منذ 31 ثانية
دار الفتوى في لبنان

دار الفتوى في لبنان

A A A
طباعة المقال

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد من النقابة.

اثر اللقاء، قال المصري: “تشرفنا بزيارة سماحة المفتي لتهنئته أولا بعيد الفطر السعيد وللبحث في القضايا التي تهم مرفق العدالة في لبنان أولا واللبنانيين جميعا، وقد شدد سماحته على فتح صفحة جديدة بمناسبة انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حكومة جديدة، وهذه الانطلاقة للعهد نتمنى نحن وسماحته أن يكون عهد خير على لبنان واللبنانيين، وبدء عمل ومسيرة طويلة للإصلاح وعودة لبنان وطن الحرية والإنسان، وكان لسماحته توجيهات وآراء ونصائح أسداها، وكان نقاش غني جدا تناول عدد من الأمور القانونية والحقوقية والوطنية والروحانية، ونأمل أن نكون سويا على الدوام مجموعين في هذا الوطن لأجل خير الإنسانية جمعاء لأننا نؤمن أن للبنان دور ورسالة في العالم العربي وفي الشرق وفي العالم، ونحن في نقابة المحامين نحمل هذه القيم أينما كنا بعملنا اليومي والنقابي وبتوجهاتنا الوطنية ونتلاقى مع المقامات والمرجعيات الروحية في تأمين استمرارية هذه القيم من أجل خير لبنان واللبنانيين والعالم العربي والعالم أجمع”.

واستقبل المفتي دريان مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي ورئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ عاصم الجراح مع وفد من الدائرة وتم البحث في الشؤون الإسلامية وأوضاع منطقة البقاع.

كما استقبل رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو والمدير العام للصندوق الشيخ زهير كبي، واطلع على النشاطات والأعمال الخيرية التي يقوم بها الصندوق لمساعدة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري: نأمل أن يكون درب الجلجلة معبراً نحو وعد جديد
    الدراجة المستهدفة في عيترون
    شهيد في الغارة الإٍسرائيلية على عيترون
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام كلمة خلال رعايته إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي
    سلام: أقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين إلى الانتخابات البلدية

    الأكثر قراءة

    صورة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد
    تفاصيل تكشف لأول مرة.. كيف هرّب بشار الأسد الأموال والمقتنيات الثمينة والوثائق السرية؟
    نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي
    فيديو لمسؤول في حزب الله.. "اليد التي ستمتد لسلاحنا ستُقطع"!
    مسيرة تابعة لحزب الله
    كيف تدخل قطع "الدرونز" إلى لبنان ويستغلها حزب الله؟